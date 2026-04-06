Bis di Giovanni Bortoluzzi alla 50ª Coppa Caduti di Reda

Grande spettacolo per la 50ª edizione della Coppa Caduti di Reda, storica classica primaverile riservata alle categorie Elite e Under 23. L’evento, organizzato dalla società ciclistica La Rôda di Reda, ha celebrato nel migliore dei modi il prestigioso traguardo del mezzo secolo, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale. A prendersi la scena è stato ancora una volta Giovanni Bortoluzzi, friulano classe 2002 della General Store – Essegibi – Curia, che ha conquistato la vittoria per il secondo anno consecutivo. Un successo di carattere e strategia, costruito insieme alla squadra e finalizzato con uno sprint vincente su Francesco Parravano, secondo, ed Emanuele Ansaloni, terzo.

La corsa si è decisa negli ultimi chilometri, dopo una selezione durissima lungo il tradizionale percorso dei “Sette Strappi”. L’azione decisiva è nata sulla quinta salita di giornata, a oltre 25 chilometri dall’arrivo, quando Bortoluzzi è riuscito a fare la differenza insieme ai suoi due compagni di fuga. Il terzetto ha collaborato fino al traguardo di Reda, dove il portacolori della General Store ha fatto valere il suo spunto veloce, alzando le dita in segno di vittoria. La gara, lunga 148 chilometri, ha visto al via 173 corridori di 32 squadre provenienti da 15 Paesi, confermando il respiro internazionale della manifestazione.







