Bis di Lorena Wiebes al Giro Rosa.

Lorenza Wiebes vince l'ottava tappa e fa il bis al Giro d'Italia Donne. La ciclista si è imposta in volata sul traguardo di Monteglino davanti a Emma Norsgaard della Movistar. Terzo post per l'italiana Maria Vittoria Sperotto. Azzurre protagoniste in top 10, dalla sesta alla nona posizione, anche con Marta Bastianelli, Elena Cecchini, Sofia Bertizzolo e Ilaria Sanguinetti. Mantiene la maglia rosa l'olandese del Team SD Worx Anna Van der Breggen, in attesa della penultima frazione di oggi con arrivo previsto in cima al Monte Matajur.

