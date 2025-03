Bis di Merlier alla Parigi Nizza

Dopo la prima, Tim Merlier fa sua anche la seconda ed protagonista assoluto di questo avvio di Parigi-Nizza. Il corridore della Soudal Quick-Step si è imposto in volata dopo un lungo rettilineo, regolando i compagni di sprint, i francesi Emilien Jeanniere e Hugo Paga. In classifica comanda ovviamente con 14 secondi di vantaggio. Il belga ha fatto sua una frazione caratterizzata dalle molte cadute, una delle quali ha coinvolto seppur senza danni, anche la maglia gialla. Oltre agli incidenti la seconda tappa ha vissuto una fuga a 3 con Delettre, Fernandez e Abrahamsen che hanno guadagnato fino a 3'10'' sul plotone per poi via via subire il recupero del gruppo tirato dalle squadre dei velocisti. Una fuga lunga con menzione particolare al norvegese Abrahamsen che una volta ripreso insieme ai 2 compagni d'avventura ha provato a rilanciarsi da solo. Mollando a 3 chilometri dall'arrivo. Oggi la terza tappa, la cronosquadre si 28,4 chilometri che partirà dal circuito di Magny Cours teatro dal '91 al 2008 del Gran Premio di Francia di Formula Uno.