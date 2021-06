Bissenger vince la tappa, Van der Poel salva la maglia per un solo secondo

Da St Urban a Gstaad, la quarta tappa del Giro di Svizzera va a Stefan Bissenger. Il corridore di casa era tra i fuggitivi che si sono giocati il successo anche perchè la temuta salita finale in realtà non ha fatto tanta selezione. A saltare è stato il solo Joel Suter che ha preso 21 secondi dal terzetto che si è presentato sul traguardo nell'ordine con Bissenger, Thomas e Rosskopf. Non si sono invece dati battaglia i componenti del gruppo maglia gialla, che sono giunti all’arrivo con un ritardo di 5’16” dal vincitore, Mathieu Van Der Poel ha salvato il comando della classifica generale per un solo secondo su Julian Alaphilippe e 4 secondi su Stefan Kung.









Sin dalla partenza, sono stati parecchi gli scatti ei per provare a mandare via la fuga buona, ma per molti chilometri il gruppo ha prontamente annullato tutti i tentativi preoccupato dalla presenza di uomini di classifica in avanti. Quando invece parte il quartetto che poi arriverà, il gruppo da il via libera e si rialza. In breve, questi uomini aumentano in maniera sensibile il loro vantaggio, tanto che allo sprint intermedio a 57 chilometri dall’arrivo, sono ben sette i minuti di ritardo del plotone. A quel punto, Cofidis, Movistar e Alpecin-Fenix hanno preso in mano inseguimento e andatura, Bissegger, Thomas e Rosskopf scollinano praticamente assieme e tengono duro, Suter salta. vince resistendo al ritorno di Thomas. Il gruppo giunge compatto con un ritardo di 5’16”.