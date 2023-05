GIRO D'ITALIA Blitz di Evenepoel che prende tappa a maglia

Il più atteso torna leader. Remco Evenepoel prende tappa e maglia, ma non uccide la concorrenza come in molti pronosticavano. Ha vinto la crono di 35 km da Savignano a Cesena, ha vinto di un solo secondo su Geraint Thomas che ha complessivamente corso meglio, ma al quale sono state fatali le ultime due curve male impostate. Evenepoel leader, ma non padrone, con qualche tratto anche di difficoltà tanto da accrescere il rammarico per chi come Filippo Ganna, causa Covid questa cronometro la vede dal divano di casa. Bene anche il terzo, Gheoghegan Hart che completa un podio che sta tutto in 2 secondi. Non ci sono stravolgimenti nella Generale che passa sotto il controllo di Remco Evenepoel. Cesena tributa applausi applausi a Leknessund che combatte fino all'ultima pedalata e ripone con grande dignità il sogno rosa nel cassetto. Il norvegese prende 1'15'' dal vincitore ed è diciannovesimo in frazione. La nuova classifica, ridisegnata e non stravolta, vede Evenepoel in rosa seguito a 45'' da Geraint Thomas e 47'' da Roglic ancora in rodaggio che perde oggi quanto guadagnato ieri. L'Italia è tutta con l'ottimo Caruso, ottavo in classifica a 2'13'' dal leader.

