Blitz di Mader, Valter in rosa.

Nel Giro delle prime volte, c'è anche quella di un ungherese. Mai un corridore magiaro aveva indossato la maglia rosa e l'onore di fare da apripista è toccato al giovane Attila Valter. Tappa invece allo svizzero Gino Mader che sul traguardo di Ascoli Piceno ha preceduto di 12 secondi il colombiano Bernal che ha regolato in volata il gruppetto degli altri big. A 100 chilometri dal traguardo sul gruppo grandina e quando il tempo si ricorda di essere a maggio inoltrato, Filippo Ganna fa una cosa da leader e anche da chi pensa alla Generale. Si mette in testa al gruppo alzando notevolmente la velocità di crociera. Il primo a cedere è la maglia rosa De Marchi che prima resta solo e poi si inabissa.

In discesa Mader e Mohoric si buttano giù a tutta. fanno il vuoto, mentre dietro si forma un primo gruppetto a inseguire formato tra gli altri da Ciccone, Bettiol e Bardet. Cataldo e Mollema reagiscono e riescono a riportarsi sui primi. Quando mancano 10 km all’arrivo Bennet alza bandiera bianca, mentre Ganna a missione compiuta rifiata e si stacca. Il gruppo va sempre all'inseguimento. Nella volata finale fra gli uomini di classifica ha la meglio Bernal, mentre la maglia rosa va a sorpresa sulle spalle del giovanissimo Attila Valter che diventa così il primo ungherese della storia leader in un Grande Giro. Ora ha 11 secondi di vantaggio su Evenepoel e 16 su Bernal.



