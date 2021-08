VUELTA PORTOGALLO Blitz di Reis, tappa e maglia

Blitz di Reis, tappa e maglia.

Da solo a braccia alzate sul traguardo di Bragança. Rafael Reis, già vincitore del prologo e della prima tappa, fa tris. Settima tappa impegnativa che tante salite e l'attacco in solitario del corridore della Efabel che fa un bel bingo perchè oltre alla tappa prende anche la "camisola amarela". Ventotto i secondi di vantaggio sullo spagnolo Marque. A 16 secondi dal vincitore un gruppetto molto ristretto e molto scremato regolato in volata da Ben King su Diego Lopez e Joaquim Silva. L'ex leader Alejandro Marque ha reagito troppo tardi ed è arrivato col gruppo a 3'33''. Passivo l'atteggiamento del plotone che ha lasciato ampio spazio alla fuga, salvo poi tentare di ricucire quando ormai i giochi erano fatti. Sull'ultimo Gran Premio della Montagna l'attacco decisivo di Reis, che se ne va in solitaria e mette le mani sulla Vuelta portoghese.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: