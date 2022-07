Bocce: Orano il trampolino verso il Mondiale

Enrico dall'Olmo ha conquistato prima il bronzo nell'individuale e poi l'argento in coppia con Jacopo Frisoni mentre Stella Paoletti e Anna Maria Ciucci hanno vinto uno straordinario oro, battendo l'Italia in finale, nel doppio femminile. Diversi i familiari, tifosi e semplici appassionati che hanno voluto tributare il giusto riconoscimento ai “fantastici 4 delle bocce biancazzurre. Il primo a scendere dal van intorno alle 23 è stato il tecnico Marco Cesini accolto con un autentico boato. Il primo atleta a ricevere l'abbraccio è stato Jacopo Frisoni visibilmente emozionato esattamente come l'amico e partner di gioco Enrico Dall'Olmo.

Una standing ovation per Stella Paoletti scesa con un bouquet di fiori ad impreziosire ancora di più un momento toccante. Per ultima, come una vera star, anche se a lei piace molto di più indossare i panni della normalità. Anna Maria Ciucci. Ad Orano ha annunciato il suo ritiro. Lo ha fatto con una medaglia d'oro al collo, da vincente. Il suo contributo alla Federazione proseguirà, ma lo farà da dietro le quinte. Una Federazione che ha saputo garantire ai propri atleti il massimo sostegno possibile. Lo striscione “Grazie Marco” rivolto a coach Cesini è il giusto premio per un tecnico, che ora, avrà l'onere e l'onore di traghettare le bocce sammarinesi fino al mondiale che si terrà a fine ottobre.