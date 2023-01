Boccemercato: Frisoni e Dall'Olmo al Femet Team, Paoletti alla Sant'Erminio

Gennaio è anche tempo di “boccemercato”, in particolar modo per i nazionali sammarinesi certamente tra i pezzi pregiati visti i grandi risultati ottenuti nelle manifestazioni internazionali. E così due squadre italiane sono venute a pescare sul Titano per rafforzarsi. A partire da Jacopo Frisoni ed Enrico Dall'Olmo che si trasferiscono dalla Libertas San Marino al Femet Team della Ferrarese. Come presentati nel comunicato ufficiale, i due boccisti biancazzurri vantano un palmares internazionale di tutto rispetto: Dall'Olmo oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona e argento in coppia proprio con Frisoni ad Orano, oltre al bronzo mondiale conquistato nel tiro di precisione. Per i nazionali anche altri numerosi piazzamenti di prestigio, non ultimo il secondo posto nella Champions League di fine novembre a Bergamo ottenuto proprio con la maglia della Libertas. Frisoni e Dall'Olmo faranno parte del Femet Team da gennaio e disputeranno il campionato italiano di 1^ categoria con l'obiettivo di primeggiare in campo nazionale. Progetto ambizioso così come quello della Bocciofila Sant'Erminio che si è assicurata le prestazioni della campionessa del mondo in carica Stella Paoletti. Un vero e proprio colpo di mercato per la società di Perugia che potrà sfoggiare l'oro di Mersin 2022 e dare la caccia al titolo tricolore nel campionato di Serie A femminile.