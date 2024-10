TENNIS Bolelli e Vavassori vincono il torneo di doppio in Cina, attesa per finale Sinner- Alcaraz

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto la finale del torneo di doppio del China Open in corso a Pechino. Gli azzurri hanno superato il finlandese Heliovaara e il britannico Patten in tre set 4-6 6-3 10-5. Attesa per la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

