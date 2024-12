ANTARTIC ICE MARATHON Bonanomi vince la maratona più fredda del mondo

Si chiama Antartic Ice Marathon ed è la gara più a sud del mondo. Si corre appunto tra i ghiacci eterni dell'Antartide con annessi paesaggi mozzafiato e connessi i rischi di una corsa a quelle temperature. Il dato sportivo è la tricolore sul bianco neve. E' la bandiera italiana piantata sul traguardo da Andrea Bonanomi che si aggiudicato la gara davanti al cinese Yusheng Ni e al russo Alexei Fedoseev. 3h23'37'' il tempo del vincitore. In campo femminile trionfo statunitense Liesl Meuelhauser che ha preceduto la canadese Issy Hendry e l'altra americana Rachel Weinberger. La maratorna più a sud è anche la più fredda con un percorso che accoglie i temerari partecipanti a -20 gradi. Non è per tutte le gambe e nemmeno per tutte le tasche. Per perfezionare l'iscrizione occorrono 22900 dollari che comprendono anche la sistemazione, ai quali va aggiunto però il viaggio per raggiungere Punta Arenas.

