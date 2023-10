SCI Brignone 2ª nel Gigante di Solden, Gut vince d'un soffio L'azzurra chiude in testa la prima manche ma nella seconda s'arrende per 2 centesimi. Terza Vlhova, 5ª Bassino.

Brignone 2ª nel Gigante di Solden, Gut vince d'un soffio.

2 centesimi, un nulla che nega a Federica Brignone l'esordio perfetto in Coppa del Mondo. Nel Gigante di Solden l'azzurra comanda la prima manche ma nella seconda s'arrende alla rimonta di Lara Gut, quarta al primo giro e capace di mangiarle quasi 75 centesimi nella discesa decisiva. A podio con loro Petra Vlhova, mentre Marta Bassino sfodera a sua volta un recupero mostruoso e si piazza 5ª, tra Sara Hector e una Mikaela Shiffrin mai troppo brillante. Solo 16ª Sofia Goggia, che nella prima manche è costretta a risalire e ripartire daccapo per colpa di un addetto alla lisciatura della pista, rimasto in mezzo a una delle porte durante la sua discesa.

Brignone comincia la sua Coppa del Mondo con una prova aggressiva e precisa che le vale mezzo secondo di vantaggio su Hector, prima delle inseguitrici. Seguono Vlhova e Gut, scesa per prima e incappata in qualche imprecisione, soprattutto nella fase centrale. Tutt'altra storia nella seconda manche: prova perfetta, 1” 19 rifilato a Bassino – a sua volta imperiosa, finale a parte – e sbarco al comando, in attesa delle ultime tre. Vlhova incanta sul muro ma non basta, così come non ce la fa Hector, viceversa legnosa dove picchia di più. Resta solo Brignone, che ha un tesoretto di quasi 1” da difendere. Eppure, si capisce fin da subito che la beffa è dietro l'angolo: 52 centesimi di vantaggio al primo intermedio, 36 al secondo e 7 di ritardo al terzo. Nell'ultimo tratto l'azzurra ha un sussulto e quasi riesce a rimediare, non fosse per quei 2 centesimi che le negano il 22° successo in Coppa del Mondo e valgono l'oro a Gut.



