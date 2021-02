SCI Brignone, delusione Mondiale In testa dopo il SuperG, esce nello slalom di combinata. Vince la Shiffrin

Brignone, delusione Mondiale.

Il sogno di Federica Brignone dura tre porte. Il ghiaccio della Rumerlo nega all'Italia la prima medaglia di questo maledetto mondiale. Nella combinata, in testa dopo il SuperG su un'altra azzurra (Elena Curtoni), la Brignone esce clamorosamente di scena. E la Curtoni finisce quarta. Alla fine vince Mikaela Shiffrin che si mette alla spalle la storica rivale, la slovacca Petra Vlhova, argento, e la svizzera Gisin, terza. La delusione azzurra si completa con il dodicesimo posto di Marta Bassino. La Shiffrin aggiunge un altro oro alla sua clamorosa carriera. La 25enne di Vail ha conquistato infatti la nona medaglia, sesta d'oro mondiale cui si aggiungono le tre olimpiche (2 oro e 1 argento). Impeccabile in SuperG, strepitosa in Slalom, diventa la quarta atleta più titolata di sempre. E in attesa di Gigante e Slalom.

