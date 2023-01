SCI COPPA DEL MONDO Brignone e Bassino sul podio in SuperG

Niente bis per un soffio, ma l'italdonne dello sci sa sempre andare veloce. A Sant'Anton fa festa Lara Gut, ma dietro di lei la squadra italiana cala il tris. Non è proprio una valanga rosa, ma ci somiglia. A cominciare da Federica Brignone, vincitrice ieri e oggi per soli 15 centesimi non è riuscita nel back to back. Gara completa, ieri la neve aveva costretto gli organizzatori a riprogrammare la partenza dal cancelletto di riserva, oggi invece tutta la pista. Super Brignone nel tratto finale a far la differenza come ieri, ma non csì tanto da recuperare la Gut. Restano il podio numero 52 di una carriera strabiliante e una grande prova personale e di squadra. Perché sul terzo gradino del podio c'è Marta Bassino che al contrario di Brignone è stata la più veloce nella parte alta. Un errore nel finale l'ha messa alle spalle della compagna cui cede anche il pettorale rosso di leader di Coppa di specialità. Ancora Italia al quarto posto con Elena Curtoni. Italia che torna ad ospitare le gare di Coppa. A Cortina si recupera la discesa cancellata ieri. Sarà un week end lunghissimo. Due Discese e un SuperG, poi martedì 24 e mercoledì 25 due giganti a Plan di Corones.

