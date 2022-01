SCI Brignone e Hutter vincono a pari merito il Super G di Garmisch Terzo successo stagionale per la sciatrice azzurra

Federica Brignone e l'austriaca Cornelia Huter hanno vinto, con lo stesso tempo, il Super Gigante di Garmisch, ultima prova di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Pechino. Terzo posto per un’altra austriaca, Tamara Tippler. Per la Brignone si tratta della diciannovesima vittoria in Coppa del Mondo, il terzo in questa stagione mentre per l’Italia femminile è il decimo successo stagionale, 6 per Sofia Goggia, 3 per la Brignone e uno per Elena Curtoni.

