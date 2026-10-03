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Brisbane 2032: svelati i loghi ufficiali di Olimpiadi e Paralimpiadi

Il simbolo scelto per rappresentare i giochi del 2032 è il cacatua stilizzato

di Gabriele Mento
3 ott 2026
Brisbane 2032: svelati i loghi ufficiali di Olimpiadi e Paralimpiadi

Presentati i loghi per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Brisbane del 2032. Il comitato organizzatore ha scelto di utilizzare come simbolo dei giochi australiani un cacatua stilizzato, una specie d'uccello molto diffusa in Australia. Nello specifico, il simbolo delle Olimpiadi è un cacatua rosa (noto anche come cacatua di Leadbeater o cacatua del maggiore Mitchell) mentre per le Paralimpiadi è stato utilizzato un cacatua ciuffogiallo.

La presentazione dei loghi era inizialmente prevista per lunedì 5 ottobre, ma un video pubblicato sul canale youtube del comitato organizzatore ha mostrato per qualche secondo anche i simboli dei giochi australiani, costringendo gli organizzatori a correre ai ripari e ad annunciare con una storia su Instagram i disegni ufficiali.




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