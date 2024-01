TENNIS Brisbane: Giorgi e Bronzetti eliminate. Arnaldi ai quarti

Si fermano Lucia Bronzetti e Camila Giorgi al torneo di Brisbane, Wta 500. Sconfitte rispettivamente da Sabalenka (6-3 6-0) e Ostapenko (6-1 6-4). La Giorgi subisce così la terza sconfitta in cinque confronti diretti. Ostapenko incontrerà negli ottavi di finale Karolina Pliskova che ha eliminato Naomi Osaka nella sfida fra due ex numero 1 del mondo. Quarti di finale per Matteo Arnaldi: l’azzurro sconfigge Klein 6-4 3-6 7-5. Per un posto in semifinale affronterà Roman Safiullin.

