TENNIS Bronzetti in campo allo Us Open

Dopo la vittoria più prestigiosa della carriera, quella ottenuta contro la numero 12 del mondo Barbara Krejcikova, torna in campo Lucia Bronzetti per il secondo turno dell'Open degli Stati Uniti. Prossima avversaria sarà Eva Lys, numero 143 del mondo, avversario decisamente alla portata che potrebbe portare Lucia per la prima volta al terzo turno dello slam americano.

