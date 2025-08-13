TV LIVE ·
Bronzetti spettacolo, vincono anche Paolini e Nardi

di Roberto Chiesa
13 ago 2025
Lucia Bronzetti (@WTA)
Lucia Bronzetti (@WTA)

Tris di successi italiani al Combined 1000 di Cincinnati, due dei quali assolutamente contropronostico. La vittoria più bella e sofferta l'ha conquistata Lucia Bronzetti: la verucchiese ha lottato quasi 3 ore e ha battuto in rimonta la numero 23, la lettone Jelena Ostapenko col punteggio di 1-6 6-3 6-4. Agli ottavi la Bronzetti è attesa dalla sfida impossibile alle numero 2 Coco Gauff. Bene Jasmine Paolini 7-6 6-1 alla statunitense Ashlyn Krueger. In campo maschile continua anche il torneo di Luca Nardi. Il pesarese dopo aver vinto il primo set ha beneficiato del ritiro per infortunio di Jakub Mensik e ora affronterà un ottavo da favola sul campo centrale contro Carlos Alcaraz. Torna in campo anche Sinner, nella notte italiana, opposto al francese Mannarino.




