Bronzo per la staffetta a squadre di slittino: l'Italia tocca quota 16 medaglie

12 feb 2026
@FB/Italia Team
Sedicesima medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. E' ancora lo slittino a regalare gioie ai colori azzurri che conquistano una bella medaglia di bronzo nella staffetta a squadre. Oro alla Germania, argento all'Austria. Terzo posto arrivato grazie alle prestazioni di Verena Hofer nel singolo femminile, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile, Dominik Fischnaller nel singolo maschile, Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile.




