EUROPEI Budapest: Sofia Raffaeli è vice campionessa d'Europa Medaglia d'oro per tiliana Nikolova. Sesta posizione per Milena Baldassarri.

Budapest: Sofia Raffaeli è vice campionessa d'Europa.

Sofia Raffaeli si conferma sul podio continentale conquistando la medaglia d'argento agli Europei di Budapest. L'atleta di Chiaravalle conferma il suo ottimo stato di forma con il punteggio di 139.750. Sofia Raffaeli era riuscita a mantenere la prima posizione per quasi tutto la gara, per poi essere superata dalla bulgara Stiliana Nikolova che si aggiudica l'oro con 143.750. Terzo gradino del podio per la tedesca Darja Varfolomeev con 138.450. Sesta Milena Baldassarri con 134 punti netti.

Agli Europei di Budapest anche San Marino con le atlete Eva Bombagioni ed Emma Fratti.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: