Bufera su Djokovic, l'Australia valuta l'esenzione

Il governo australiano e il direttore dell'Australian Open intervengono sul caso di Novak Djokovic, il campione di tennis no-vax che avrebbe ottenuto un'esenzione medica alle restrizioni anti-covid per poter partecipare al prestigioso torneo di Melbourne, primo Grande Slam dell'anno. Il primo ministro Scott Morrison ha chiesto spiegazioni e "prove a sostegno" della deroga ed ha minacciato di far rientrare a casa il serbo "con il primo aereo" se tale esenzione non fosse giustificata. Anche il direttore dell'Australian Open, Craig Tiley, ha esortato Djokovic a rivelare il motivo dell'"esenzione medica", negando però che il serbo abbia avuto trattamenti privilegiati.