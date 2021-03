VOLLEY Busto Arsizio passa a Casalmaggiore e crede ancora nel quarto posto È 3-1 per le farfalle, che in attesa delle gare odierne agganciano Scandicci.

Per sperare fino all'ultimo nel quarto posto Busto Arsizio non poteva che vincere a Casalmaggiore. Detto fatto, senza neanche sudare troppo: 3-1 e 10° successo in fila per le bustocche, contro un avversario che, viceversa, fa pokerissimo di ko consecutivi. Le trascinatrici delle farfalle sono Mingardi e Gray – rispettivamente 32 e 21 punti – mentre per le ospitanti ce ne sono 26 di Montibeller.

Quest'ultima, insieme a Bajema, è protagonista dell'ottimo avvio di Casalmaggiore, poi travolta dal 3-15 che lancia Busto, in controllo fino al 22-25 firmato Mingardi. I due set successivi invece si decidono solo negli scambi conclusivi: nel secondo Casalmaggiore strappa con due ace di Kosareva e impatta con Bajema, autrice del 25-23. Nel terzo invece torna a imporsi Busto, che allunga con Gray e infine trova il 20-25 con Herrera Blanco e Mingardi. Nel quarto infine non c'è troppa storia, almeno non dal 12-14 in là: le farfalle non si fanno più avvicinare e s'incamminano tranquillamente verso il 19-25 che chiude partita e regular season di entrambe.

