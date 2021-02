Busto Arsizio vola, Scandicci quarta, Perugia dà un colpo di coda

Busto Arsizio cavalca inarrestabile verso il quarto posto e pure Monza, non proprio l'ultima arrivata, viene spazzata via. È un 3-0 inequivocabile quello contro la terza della classe, per quanto i parziali (25-22, 25-23 e ancora 25-22) raccontino di una gara combattuta, al di là del cappottone. Così Monza, priva di Orro e tenuta a galla dai 17 di Orthmann e dagli 11 di Van Hecke, cede aritmeticamente a Novara il 2° posto definitivo in regular season. Stesa dall'aggressività e dal gioco fluente di Busto, con l'ottima regia di Poulter a innescare Gray (16 punti e 3 muri) e il duo Olivotto-Stevanovic, che chiudono con l'80% e il 71% offensivo.









È la settima vittoria in fila per le bustocche, che salgono a -3 da Chieri e si portano a -4 dal quarto posto. Ora occupato da Scandicci, a sua volta impeccabile nel 3-0 su Bergamo. Decisamente più netto del precedente (25-15 25-19 25-20) con le toscane che non concedono spazi e si mantengono sempre al comando nel punteggio. Stysiak, Vasileva e Pietrini si alternano nei colpi d'attacco e raggiungono tutte la doppia cifra, rendendo bene anche a muro. Nelle ospiti, 12 per Faucette Johnson.

In coda invece altro colpo salvezza per Perugia, il secondo, ancora una volta esterno, nelle ultime tre. Stavolta è 3-2 in casa di Cuneo, grazie al quale le umbre salgono a +3 da Brescia e dalla zona retrocessione. Una partita tiratissima e piena di protagoniste: per le umbre 17 di Havelkova, 17 di Ortolani e 14 di Carcaces, per le piemontesi 22 di Bici, 18 di Ungureanu, 16 di Giovannini e 27+10 muri combinati da Zakchaiou e Candi. Perugia vince subito 22-25, Cuneo la ribalta (25-17 e 25-20) e nel quarto sembra avviata verso il chiuderla, salvo poi sprecare troppo – anche un march point – e cedere 24-26. Si va al tie break, nel quale le piemontesi di solito sono una sentenza (5 vittorie su 5 giocati) ma che stavolta vede prevalere Perugia, che grazie all'esperienza di Koolhaas e Ortolani porta a casa il 13-15.