#TOKYO2020 Cala il sipario sulle Olimpiadi di Tokyo: appuntamento a Parigi 2024 Nella cerimonia di chiusura dell'Olympic Stadium della capitale nipponica il portabandiera per San Marino è stato Myles Amine Mularoni che ha conquistato uno storico bronzo nella lotta libera.

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Tokyo: appuntamento a Parigi 2024.

Sono state delle Olimpiadi che - vuoi o non vuoi - passeranno alla storia. Sono state le Olimpiadi condizionate dal Covid, slittate dal 2020 al 2021 con stadi e palazzetti vuoti. Ma sono state anche le Olimpiadi dei record: le 40 medaglie conquistate dall'Italia – primato assoluto, meglio di Los Angeles '32 e Roma '60 – e le 3 di San Marino, le prime di sempre nella storia biancazzurra. Si è partiti con il bronzo di Alessandra Perilli, si è proseguito con l'argento nel Mix Trap ancora con Alessandra e con Gian Marco Berti, si è chiuso con il nuovo bronzo di Myles Amine Mularoni. Ed è stato proprio il lottatore a sventolare al cielo la bandiera di San Marino nella cerimonia di chiusura. All'Olympic Stadium di Tokyo Myles era stato portabandiera anche lo scorso 23 luglio per quella di apertura.

[Banner_Google_ADS]



Questa volta mancavano gli atleti – già rientrati sul Titano – ma con lui il capo missione Federico Valentini in campo ed il Segretario Generale del CONS Eros Bologna in tribuna. Per l'Italia – invece - spazio a Marcell Jacobs, l'uomo più veloce del pianeta grazie al doppio oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100 maschile. Pace, rinascita, convivenza e futuro. Erano state queste le parole d'ordine nella cerimonia d'apertura, ripetute anche nell'epilogo di questi entusiasmanti Giochi Olimpici. Celebrati sforzo, impegno e sacrificio sia per gli atleti che hanno portato a casa una medaglia sia per quelli che si sono divertiti a partecipare. Perchè essere alle Olimpiadi è già un traguardo. Ora si spegne il braciere olimpico ed è tempo di pensare a Parigi 2024. Dopo 5 lunghissimi anni, il Comitato giapponese passa la bandiera olimpica a quello francese, rappresentato dalla sindaca Anne Hidalgo. E' già partito il conto alla rovescia: nel frattempo, a Tokyo – che ancora vivrà le Paralimpiadi dal 24 agosto al 5 settembre – non si può che dire “arigato”, grazie.





I più letti della settimana: