Campionati italiani giovanili: vince il Veneto, seconda la Lombardia

Il Veneto vince il medagliere dei Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista. Nella competizione disputata al Velodromo di Forlì, sono 18 i podi complessivi della regione del Nord est, con ben otto titoli nazionali conquistati. In metà di questi c'è lo zampino, anzi, la ruota di Linda Sanarini, che, nella categoria femminile allievi, ha vinto Inseguimento individuale e a squadre, Omnium e Madison. Staccata di un solo podio, ma di tre ori, c'è la Lombardia, che ha chiuso con 17 medaglie e cinque titoli, vincendo anche Inseguimento individuale e Madison allievi, tra i maschi, durante l'ultimo atto dei Campionati. Nelle due giornate conclusive ha trovato spazio anche il Trentino Alto Adige, prendendosi l'Omnium maschile allievi, unico titolo italiano vinto nella competizione. Medaglie d'oro anche per Piemonte e Friuli Venezia Giulia, rispettivamente tre e due in complesso, a certificare un dominio delle regioni del nord, sul Velodromo forlivese. Per quanto riguarda le altre partecipanti, l'Abruzzo ha conquistato un bronzo nell'Inseguimento femminile allievi, nel finale, le Marche si sono fermate all'argento vinto nella seconda giornata, mentre Toscana ed Emilia-Romagna hanno aggiunto un bronzo a testa, chiudendo con tre e due medaglie.