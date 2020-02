GINNASTICA RITMICA Campionato regionale FGI: buone prove e podi per le atlete Mya Gym

Campionato regionale FGI: buone prove e podi per le atlete Mya Gym.

Al Palasavio di Savio di Cervia, lo scorso sabato, si è svolta la prima prova individuale del campionato regionale FGI categoria Silver LB Allieve.

Fra le piccole ginnaste di Mya Gym buona prova di Ludovica Lonfernini, che ha eseguito un esercizio al corpo libero ed uno al cerchio, che le hanno permesso di conquistare rispettivamente il secondo e terzo posto posto. Per lei la classifica generale si è conclusa con un secondo posto assoluto

La seconda prova del campionato si è svolta invece domenica a Formigine, che prevedeva un esercizio al corpo libero e uno alla palla. Nella categoria A1, riservata alle allieve del primo anno, Alice Zonzini si è distinta con due ottimi esercizi, che le hanno portato a guadagnare il primo posto in classifica generale.

Anche in categoria A3 Giorgia Mini ha eseguito due buone esibizioni, l'hanno portata a chiudere in terza posizione. Marta Macina invece ha chiuso in quarta posizione, Sofia Ciavatta in quinta, Arianna Chiaruzzi in settima e Martina Cesari in decima. Podio conquistato anche in categoria A4, con Lisa Ripa, che ha conquistato il terzo posto. Giulia Tiribilli invece ha concluso in nona posizione.



Ludovica Lonfernini





Alice Zonzini





