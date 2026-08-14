TENNIS Canada terra fertile per Shelton e Swiatek Lo statunitense bissa il successo dello scorso anno e trionfa al Masters 1000 di Montreal superando in finale il connazionale Nakashima. A Toronto, invece, la polacca Swiatek torna a vincere dopo quasi un anno: 6-2 6-2 contro la n.2 Rybakina.

Canada terra fertile per Shelton e Swiatek.

“Il mio torneo non è stato una passeggiata” - queste le prime dichiarazioni di Ben Shelton al termine della finale ma l'impressione è che per il tennista statunitense lo sia stato eccome. Il Canada porta bene al 23enne di Atlanta che bissa il successo dello scorso anno e trionfa al Masters 1000 di Montreal dopo una cavalcata perfetta. Neanche un set concesso da Shelton nella settimana, semplicemente ingiocabile. Anche la finale non ha fatto eccezione, nel derby “made in USA” con un Nakashima che ha vissuto la miglior settimana della sua carriera, compreso il successo in semifinale contro l'astro nascente Jodar. Shelton però si dimostra più pronto per giocare un ultimo atto di un trofeo prestigioso e – nel primo set – basta un break per chiudere 6-3. Nel secondo, invece, Nakashima si aggrappa al servizio per portare l'avversario fino al tie-break. Shelton alza il livello nel momento cruciale e sul 7-4 sorride verso l'angolo perché storia è di nuovo fatta. L'americano torna n.6 al mondo e si candida come outsider al prossimo US Open.

Sempre in Canada, ma a Toronto, Iga Swiatek interrompe un digiuno di quasi 12 mesi conquistando il primo titolo del 2026. La polacca riscatta una stagione molto complicata ed entra nel personalissimo club delle tenniste in grado di conquistare tutti e cinque i principali tornei nordamericani: Indian Wells, Miami, Cincinnati, US Open e – appunto – Canada. Sono 12 i “1000” in bacheca per Swiatek: superata Sabalenka a 11, alle spalle solo di Serena Williams con 13. Vita facile in finale contro la n.2 del mondo, Elena Rybakina. Termina 6-2 6-3 per Swiatek in appena 75 minuti di gioco, con una bella prova d'autorità. Che consente – tra l'altro – alla polacca di tornare in top 5 nel ranking WTA, alla vigilia dell'ultimo Slam stagionale.

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