#TOKYO2020 Canoa: Rizza vince l'argento nel K1 200 32° esima medaglia per l'Italia

Canoa: Rizza vince l'argento nel K1 200.

Medaglia d’argento per Manfredi Rizza nel K1 200 di canoa sprint. L’azzurro ha chiuso al secondo posto la finale battuto soltanto dall’ungherese Sandor Totka. Bronzo per il britannico Liam Healt. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato necessario il fotofinish. Dopo il sesto posto conquistato ai Giochi di Rio nel 2016, Rizza aveva promesso che avrebbe cercato un podio a Tokyo che ora è arrivato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: