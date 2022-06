Matteo Berrettini fa il bis e dopo il torneo di Stoccarda vince anche il Queen's di Londra, prestigioso Atp 500 su erba già conquistato nel 2021. In finale il giocatore romano ha battuto il serbo Filip Krajinovic per 7-5 6-4 facendo suo il settimo titolo in carriera. Per una strana combinazione di punti in scadenza, Berrettini domani uscirà dai top ten passando dal decimo all'undicesimo posto del ranking mondiale.