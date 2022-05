Capolavoro Ciccone a Cogne, Carapaz resta in rosa

L'Italia fa tris, nel giorno più atteso, con l'uomo più atteso. Venuto al Giro per far classifica e finito presto al servizio di Juan Pedro Lopez, promosso sul campo da una meritata maglia rosa, Giulio Ciccone si è preso il tappone di Cogne. Ha fatto un numero dei suoi, corridore generoso, coraggioso, non sempre ordinato, ma molto amata dai tifosi. Il ventisettenne di Chieti rinasce dopo un anno e mezzo a cercare una condizione decente tra un brutto Covid e una serie di infortuni. Aveva segnato la tappa del Blockhaus, domenica scorsa, quando invece aveva vissuto una giornataccia di quelle che fan voglia di mettere il piede in terra e il sedere sull'ammiraglia. Giulio Ciccone ha vinto in solitaria dopo una fuga eroica la quindicesima del Giro, da Rivarolo a Cogne di 177 chilometri Con un attacco micidiale il corridore della Trek Segafredo è riuscito a staccare i compagni di fuga per arrivare sul traguardo a braccia alzate festeggiando con la gente. Alle sue spalle il colombiano Buitrago della Bahrain Victorius a 1'31", seguito dallo spagnolo Antonio Pedrero della Movistar a 2'19". Il gruppo maglia rosa prende 7'50'' ma non cambia il leader della Generale che resta Richard Carapaz.