Capolavoro di Arensmasn al Tour of The Alps

Thymen Arensman firma un'impresa d'altri tempi e fa saltare il banco al Tour of The Alps. L'olandese della Ineos prende tappa e maglia con un'azione che riporta al ciclismo che fu, nata con uno scatto perentorio a 80 km dall'arrivo e passata attraverso salite e discese, con l'aggiunta di un clima rigido diventato anche pioggia negli ultimi chilometri. Un'azione irresistibile che ha strappato la maglia verde a Michael Storer, bravissimo pure lui. L'ex leader ha provato anche a difendere in proprio il primato lanciandosi all'inseguimento dello scatenato battistrada. Una specie di cronometro a distanza quella tra l'olandese e l'australiano capaci di infiammare la corsa e accendere lo spettacolo negli ultimi indimenticabili 35 km. Storer finirà terzo a 1'23'' lasciando il comando della corsa per 11 secondi. Non più primo, quindi, ma ancora perfettamente in corsa. Tra Arensman e Storer, il canadese Derek Geesi è preso la seconda posizione ai 1446 metri di Obertilliach, oltre alla terza casella in classifica generale a 2’15” da Arensman .Alle spalle dei tre mattatori, sul traguardo di tappa Gall, Ciccone e Caruso: distacchi importanti che fotografano una delle giornate più belle, incerte ed emozionanti di questo primo scorcio di 2025. Per Arensman si tratta della terza vittoria in carriera, dopo una tappa al Giro di Polonia e una alla Vuelta.