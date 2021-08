TOKYO2020 Capolavoro Italia: Tamberi e Jacobs d'oro in salto in alto e 100 metri Il saltatore vince ex aequo col qatariota Barshim, il velocista è il primo azzurro della storia a trionfare nella specialità.

Doppio capolavoro per l'Italia dell'atletica col bis di ori di Marcell Jacobs nei 100 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Per la prima volta nella storia olimpica, l'uomo più veloce del mondo è azzurro: Jacobs sbaraglia la concorrenza con un 9" 80 che è anche record europeo, grazie al quale prevale sull'americano Kerley e sul canadese de Grasse (staccati di 4 e 9 centesimi). Subito prima, Tamberi aveva portato a casa un oro "di coppia" col qatariota Mutaz Barshim. Entrambi si fermano a 2.37, senza errori: niente spareggio, basta una stretta di mano per l'oro ex aequo. Le prime medaglie olimpiche di Tamberi e Jacobs raddoppiano gli ori dell'Italia a Tokyo 2020, dove il bottino diventa di 4 vittorie e 27 podi totali.

