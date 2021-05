Capolavoro Paltrinieri, oro europeo nella 5 km di fondo

Ai colpi da fuoriclasse di Gregorio Paltrinieri siamo abituati da un pezzo, stavolta però l'emiliano supera se stesso. La scelta – da alcuni criticata – di cimentarsi sia in acque libere che in vasca si è trasformata in oro europeo nella 5 km di fondo, tenutasi nel lago della Lupa, a nord di Budapest. Un oro ancor più prezioso se si considera che Paltrinieri, nella specialità in questione, si è esibito appena due volte (con medesimo risultato). Il tempo è di 55' 43” 3, quasi 2” in meno rispetto al francese Olivier; il suo argento è l'unica medaglia non azzurra del podio, perché a bronzo c'è Dario Verani a completare il tripudio italiano. Tripudio a tutto tondo se si considera che tra le donne, sempre nella 5 km, Giulia Gabbrielleschi s'arrende solo all'olandese Sharon van Rouwendaal ed è argento davanti alla francese Cassignol. Armi in più di Paltrinieri sono stati progressione e tenuta fisica, grazie alle quali ha prevalso in un rettilineo finale che, in principio, vedeva sei atleti praticamente in linea. Adesso per lui c'è anche la 10 km, poi la sua avventura europea proseguirà nel suo ambiente di riferimento, la vasca. Con l'obiettivo, non celato, di replicare questa doppia ricerca di podi anche a Tokyo 2020.