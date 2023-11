TENNIS Capolavoro Sinner, Italia in finale di Davis L'azzurro batte due volte Djokovic, prima nel singolare, annullando tre match point, e poi in doppio con Sonego: domani l'Australia.

Capolavoro Sinner, Italia in finale di Davis.

Capolavoro di Jannik Sinner che annulla tre match point a Novak Djokovic e va a vincere al terzo set, impattando la semifinale di Coppa Davis con la Serbia. E poi completa l'opera in coppia con Lorenzo Sonego, superando ancora Djokovic e Kecmanovic nella bella, il doppio: 6-3 6-4 e Italia che completa la rimonta e, domani, contenderà il titolo all'Australia.

Nel singolare decisivo - dopo il ko di Musetti contro Kecmanovic - Sinner parte con un 6-2, replicato da quello del n°1 ATP. Si va al terzo e qui, sul 5-4, Djokovic si porta sullo 0-40. Ma ecco la reazione da fenomeno di Sinner: 5 punti in fila - con due ace - 5 pari e inerzia che volge verso l'altoatesino, che al giro dopo strappa la battuta al serbo e infine difende il servizio, imponendosi 7-5.



A questo punto Sinner sostituisce Bolelli nel doppio e, insieme a Sonego, sistema la pratica in due set: ora l'Italia potrà cercare il suo secondo successo in Davis, dopo quello in Cile del '76.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: