Capolavoro Van Der Poel: storica doppietta alla Roubaix.

Mathieu Van Der Poel tra storia e leggenda vince per il secondo anno consecutivo la Parigi Roubaix. L'attacco che ha deciso la Regina della Classiche è arrivato a 60 km dalla conclusione nell'inferno di un pavé che passano le epoche, ma inferno resto. Il Campione del Mondo in carica non si è accontentato di vincere, ha preferito stravincere arrivando come è arrivato sul traguardo con ben 3 minuti di margine su Philippsen e Pedersen, semplicemente stirati. Mostruosa la media, quasi 48 all'ora, neanche a dirlo la più veloce di sempre.

E' scattato sui sanpietrini, ha fatto gli ultimi 40 km innestando un pilota automatico fuori dalla portata di tutti gli altri. Per chi l'anno scorso aveva già vinto, c'era solo da stravincere, l'ultimo a fare bis era stato il belga Van Looy, era il 1962. Gloria al campione e momenti di paura per Elia Viviani, caduto e trasportato precauzionalmente in ospedale a medicare le escoriazioni. I

eri la corsa al femminile vinta allo sprint da Lotte Kopecky, pure lei Campionessa del Mondo, in una volata strettissima su una grande e poco fortunata Elisa Balsamo.

