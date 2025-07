MONDIALI NUOTO Carasuolo e Pellacani-Santoro: a Singapore l'Italia festeggia i suoi ori

Dopo essere entrato a pieno titolo nella leggenda con 4 ori individuali alle Olimpiadi di Parigi, Leon Marchand scrive un'altra pagina della sua incredibile storia. Per la nuova impresa ha scelto i Mondiali di Singapore e la gara dei 200 misti. Il francese si è inventato la semifinale perfetta chiudendo in 1'52''69 abbassando e di fatto cancellando il precedente record, quello di Ryan Lochte di oltre un secondo. Nei 200 delfino a imporsi è stato lo statunitense Luca Urlando, chiare e non troppo lontane origini italiane, che ha firmato il nono tempo di sempre in 1’51”87 e battuto il polacco Krzysztof Chmielewski e Harrison Turner. L’australiano, bronzo, appena 3 centesimi superiore al record svizzero di Noè Ponti che ha rinunciato a questa gara per dare tutto sulle due distanze più brevi. Mentre l'Italia festeggiava la prima medaglia d'oro arrivata dai tuffi grazie a Pellacani-Santoro, è arrivata a stretto giro anche la seconda. Ha la firma romagnola del ventiduenne imolese Simone Cerasuolo, primo sui 50 rana, specialità nella quale mai nessun azzurro era salito sul primo gradino del podio. Per lui prova da 26''54, davanti al russo Kirill Prigoda, argento e al cinese Qin Haiyang, bronzo.

