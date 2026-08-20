TENNIS Carlos Alcaraz tornerà in campo allo US Open Dopo un infortunio di quattro mesi, lo spagnolo è pronto al rientro. Ancora dubbi su Sinner, che però sta meglio

Carlos Alcaraz tornerà in campo allo US Open.

Carlos Alcaraz giocherà lo US Open. Dopo quattro mesi fuori dal circuito per un infortunio al polso - che gli ha fatto saltare, tra gli altri tornei, Roland Garros e Wimbledon -, lo spagnolo è pronto a tornare. Breve e conciso l'annuncio del rientro, fatto sui social in una peculiare collaborazione con l'insider di mercato calcistico Fabrizio Romano. "È il mio turno" dice Alcaraz, aggiungendo la classica formula usata dal giornalista italiano per annunciare un colpo di una squadra: "Here we go".

Dunque, la prima parte della coppa Sincaraz - così sono stati ribattezzati i due più forti tennisti odierni - è pronta a tornare, c'è da capire se ci sarà anche l'altra metà del cielo, Jannik Sinner, alle prese con un problema al ginocchio. L'italiano sembra però stare meglio e allora, chissà, la rivalità potrebbe finalmente riaccendersi, in terra statunitense.

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