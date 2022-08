Caroline Garcia regina del master 1000 di Cincinnati

Proprio quando gli anni d'oro sembravano passati per lei, quelli dove le vittorie arrivavano senza fatica e la racchetta era come un prolungamento del braccio, è arrivato il colpo di scena. Caroline Garcia, 28 anni, ex numero quattro al mondo, sconfigge in finale al Wta 1000 di Cincinnati Petra Kvitova col punteggio di 6-2, 6-4 chiudendo la partita dopo un'ora e quaranta minuti di gioco. Nel primo set la francese scappa subito via sul 4-0 per poi chiudere la frazione senza alcuna fatica col parziale di 6-2. Nel secondo parziale Garcia piazza subito il break e poi domina fino alla fine, nonostante il timido tentativo della ceca di rientrare in partita. Ma d'altra parte si sa "il tennis l'ha inventato il diavolo" - come scriveva Adriano Panatta, ti costringe a giocare contro cinque avversari: il giudice di sedia, i raccattapalle, il pubblico, il campo e te stesso.

E l'avversario? solo la preoccupazione minore. Questo lo sa molto bene Garcia, che fino a giugno 2022 si piazzava intorno al numero 75 del ranking, poi ha fatto tanto lavoro al servizio che l'ha fatta esplodere fino a farla diventare la giocatrice che registra più ace nel 2022. In tre mesi la francese ha scalato la vetta raggiungendo oggi la posizione numero 17 della classifica Wta. Sono arrivati infatti grandi vittorie per lei: Bad Homborg e Varsiavia a cui poi si aggiunge quella americana inaspettata di domenica scorsa. A Cincinnati Garcia ha conquistato il suo terzo master 1000, dopo l’accoppiata Wuhan-Pechino dell'ottobre del 2017. La francese vanta anche due titoli slam nel doppio conquistati con la connazionale Mladenovic, l'ultimo dei quali vinto in casa a giugno al Roland Garros.