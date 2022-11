TENNIS Caroline Garcia vince le WTA Finals È il primo titolo singolare di alto profilo per la francese che nel 2022 è passata dal 75° al 4° posto del ranking: Sabalenka battuta in 2 set.

Caroline Garcia vince le WTA Finals.

L'ultimo torneo della stagione WTA se lo contendono due tenniste in cerca del primo grande titolo in singolare della carriera. Le Finals 2022 sono la classica favola sportiva e il ruolo di protagonista va a Caroline Garcia che si impone 7-6 6-4 su Aryna Sabalenka. Finale fuori pronostico e tanto tirata quanto spettacolare, nel quale è l'unico break dell'incontro a consegnare il trofeo alla francese. Che a 29 anni ha trovato la stagione di grazia, nella quale ha scalato il ranking passando dal 75° al 4° posto.

A Fort Worth era n°6 del tabellone, una posizione più sopra rispetto a quella della sua avversaria in finale. Questo a sottolineare l'andamento pazzo del torneo: delle prime quattro, l'unica a passare i gironi è la n°1 al mondo Iga Swiatek, estromessa di prepotenza nella semi- con Sabalenka. Garcia invece si sbarazza della n°5 Sakkari e si arriva a una finale quasi maschile, con seconde di servizio regolarmente sopra le 100 miglia orarie.

Garcia sforna addirittura 10 ace, Sabalenka non è meno efficace in battuta e il primo set fila intonso fino al tie break. Ed è qui che la francese fa sue le WTA Finals: dallo 0-2 comincia una striscia di 15 punti a 4 che porta in dote il 7-4 che chiude il set e, in quello seguente, il primo break dell'incontro. 2-0 e Garcia che amministra col suo tennis fluido, perfetta in servizio e in volée.

Sabalenka non concede altri strappi ma nemmeno rompe lo stallo e nel gioco decisivo un suo doppio errore regala il trionfo a Garcia. Che sin qui era arrivata al massimo in semifinale agli US Open di quest'anno alle Finals 2017. E ora è l'ottava vincitrice diversa in otto stagioni, per un torneo che, dopo il tris di Serena Williams, non ha mai visto nessuna confermarsi campionessa.

