Carpegna abbraccia la Tirreno Adriatico

“La corsa dei due mari” probabilmente si deciderà in montagna. Perché l'edizione 2022 della Tirreno Adriatico prevede l'arrivo della sesta e penultima tappa a Carpegna. Che nella narrazione del ciclismo moderno è il santuario pagano dove Marco Pantani veniva a preparare Giro e Tour. Da quella famosa risposta “mi alleno vicino a casa, il Carpegna mi basta”, venire qui è entrare nella storia del ciclismo. E così storia su storia, ieri Carpegna ha aperto il Palazzo dei Principi, maestoso e bellissimo, per presentare l'evento che il 12 marzo porterà la sesta tappa di questa classica di inizio stagione fino quassù. Un po' per testare la condizione in vista della Sanremo un po' di vincere. Il via il 7 marzo con la crono di Lido di Camaiore, la chiusura il 13 col circuito di San Benedetto. Dal Tirreno all'Adriatico, appunto, passando per Carpegna dove sapremo di fatto quale nome prestigioso andrà ad arricchire l'albo d'oro di una corsa già firmata negli anni 80 di Francesco Moser e Beppe Saronni.

Nel video l'intervista al giornalista e scrittore Beppe Conti