TENNIS Carreno Busta e Simona Halep: favole a Montreal e Toronto In Canada Carreno Busta trionfa al Masters 1000 di Montreal e Simona Halep nel WTA di Toronto.

A 31 anni compiuti Pablo Carreno Busta infila la settimana più incredibile della sua carriera, coronata con il primo successo a un Masters 1000. Un sogno per il tennista spagnolo capace di eliminare big in serie a Montreal – tra cui gli azzurri Matteo Berrettini e Jannik Sinner – arrivando fino all'ultimo atto, vinto in rimonta contro Hubert Hurkacz. Il polacco vince il primo set 6-3 e la possibile impresa di Carreno Busta sembra svanire ma l'asturiano nato a Gijon trova la forza di reagire e riparte. Fin dal secondo set, chiuso sul 6-3, con la consapevolezza che la storia è “ora o mai più”. Terza partita giocata in maniera magistrale da Carreno Busta con la chicca di un super “15” portato a casa sul 3-2 per lo spagnolo. Hurckacz, breakkato al terzo e nono gioco, paga i 24 errori gratuiti e i troppi cali di tensione. Alla fine sarà ancora 6-3 e parte la festa: il sesto Masters 1000 della stagione è il primo dell'iberico, osannato dal pubblico canadese. Con la vittoria alla Rogers Cup, Carreno Busta sale alla posizione n.14 del ranking mondiale, candidandosi anche come possibile outsider all'US Open.

Oltre 500km più a ovest di Montreal – e più precisamente a Toronto – si consumava un altra favola del tennis: Simona Halep, dopo il ritiro della scorsa settimana a Washington, torna a vincere un WTA 1000 a distanza di quasi due anni. E' il terzo titolo all'Open del Canada per la tennista rumena, il primo a Toronto. Anche in questo caso ci sono voluti 3 set per piegare la resistenza della combattiva brasiliana Beatriz Haddad Maia, una delle giocatrici più in forma del momento. Ma, dopo aver vinto il primo set 6-3 e aver perso il secondo 6-2, è arrivato un altro 6-3 nel terzo e decisivo parziale che ha consegnato il trofeo alla Halep. La 30enne di Costanza si rilancia nell'èlite del tennis mondiale e torna al sesto posto del ranking. A Cincinnati e soprattutto a New York occhio a Simona.

