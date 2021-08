Caruso domina la nona tappa della Vuelta

Damiano Caruso vince la nona tappa tutta in montagna della Vuelta di Spagna dopo 5 ore e 3'. Caruso domina gli ultimi 71 km della corsa in solitaria e nei tratti conclusivi si difende dagli attacchi degli inseguitori. Tra questi Primoz Roglic e Mas, con lo spagnolo che viene battuto sul traguardo dallo sloveno, che oltre ad ottenere il secondo posto rafforza la maglia rossa della Vuelta. Prima vittoria in questa edizione della corsa spagnola per Caruso. La maglia verde della classifica punti rimane ancora una volta a Jackobsen. La Vuelta si prende un giorno di riposo ad Almeria, tornerà in scena il 24 agosto con la decima tappa da 189 chilometri.