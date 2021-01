Casalmaggiore travolge Firenze e la aggancia

Tra le due balbettanti la spunta quella che sta meno peggio, nella fattispecie Casalmaggiore. Che dopo 4 sconfitte in fila torna a fare punti col 3-0 su Firenze, una sola vittoria nelle ultime 8 e presa al 9° posto proprio dalle lombarde, che hanno pure una gara in meno.





Una partita più combattuta di quanto dica il risultato, con una Nwakalor scatenata (28 punti e 69% in attacco) che cerca in tutti i modi di tener viva Firenze. L'azzurra è sul pezzo fin dal primo set, nel quale però Casalmaggiore viene instradata verso un comodo 25-18 dallo strappo iniziale di Bajema (16 punti, al pari di Rosamaria). È Nwakalor-Bajema anche in avvio di secondo, nel quale i buchi a muro-difesa impediscono alle toscane di capitalizzare al massimo le sfuriate della loro bomber. Si va punto a punto fino ai vantaggi, nei quali Firenze sciupa due set point e infine capitola, con Rosamaria, l'errore di Guerra e Stufi a siglare il 29-27. Nel terzo invece le ospiti partono meglio e salgono anche fino al +6 dell'11-17. Qui però c'è lo scacco matto di Parisi, che in regia cambia Ananda con Bonciani e va a chiudere i conti. Casalmaggiore si ritrova, ricuce le distanze e da lì alla fine sarà 14-4, per il 25-21 che vale vittoria e aggancio in classifica.