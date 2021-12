Caso Peng Shuai, la WTA sospende tornei in Cina e Hong Kong

Presa di posizione netta da parte della WTA che ha deciso di sospendere tutti i tornei in Cina e Hong Kong finché non sarà definitivamente chiarita la vicenda di Peng Shuai, la tennista che ha accusato pubblicamente di violenza sessuale un alto funzionario del governo e della quale, da allora, non si hanno più notizie certe. "Il messaggio di Peng è stato rimosso da Internet e la discussione su questo serio problema è stata censurata in Cina - dice il ceo della WTA Steve Simon - Anche se ora sappiamo dove si trova Peng, ho seri dubbi che sia libera, al sicuro e non soggetta a censura, coercizione e intimidazione. La WTA è stata chiara su ciò che è necessario qui e ribadiamo la nostra richiesta di un'indagine completa e trasparente, senza censura, sull'accusa di violenza sessuale di Peng Shuai. Niente di tutto questo è accettabile né può diventare accettabile. Non vedo come posso chiedere ai nostri atleti di gareggiare lì".