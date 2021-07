Casper Ruud trionfa a Gstaad

Prosegue il momento magico di Casper Ruud, che dopo la vittoria della scorsa settimana a Bastad in Svezia, bissa il successo con la conquista dell'ATP di Gstaad in Svizzera dove ha battuto 6-3, 6-2 il francese Gaston dopo un'ora e 36 minuti di gioco. Alla Roy Emerson Arena Ruud, terzo nel tabellone, si è imposto agevolmente contro il francese Hugo Gaston, la vera rivelazione di questo torneo in grado di sovvertire i pronostici iniziali e arrivare fino alla finale, la prima in carriera in un Tour ATP. Inizio aggressivo di Gaston, che ha provato a segnare con due servizi respinti al mittente da Ruud. Il norvegese si è imposto grazie al suo dritto e ha continuato il buon momento di forma anche nel secondo set, decisivo per la vittoria del titolo. Terzo trofeo stagionale, il secondo in terra elvetica dopo quello conquistato a maggio a Ginevra. Il prossimo appuntamento in programma è in Italia, a Torino per il FedEx ATP Race.