GIRO D'ITALIA Cassani: “Damiano Caruso, unica speranza per l'Italia al Giro” L'ex CT della Nazionale di ciclismo Davide Cassani fa le carte alla corsa rosa

Al via sabato l'edizione numero 106 del Giro d'Italia. Ventuno tappe per quasi quattromila chilometri e ventidue squadre in gara. Sulla corsa rosa, abbiamo fatto il punto con un grande esperto come Davide Cassani.



Nel video la sua intervista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: