CICLISMO Cassani: "Giro d'Italia equilibrato. Moderatamente ottimista per gli italiani" L'ex ct della Nazionale azzurra ha commentato l'avvicinamento alla Corsa rosa: "Puntiamo su Tiberi e Ciccone, ma peserà l'assenza di Ganna e Milan"

Svelata la lista dei partecipanti al Giro d'Italia, è ora di fare un po' di pronostici, soprattutto vista l'assenza del numero 1, cannibale della scorsa edizione, Tadej Pogacar. A margine della presentazione del progetto "Milano Marittima città dello sport", Davide Cassani, ex ct della Nazionale italiana, ha detto di aspettarsi un Giro equilibrato: "L'anno scorso c'è stato un dominatore, Pogacar, che tra l'altro ha dominato alla Liegi-Bastogne-Liegi, ha dominato al Giro delle Fiandre e vince quasi tutte le corse a cui partecipa. Noi, per quanto ci riguarda, siamo relativamente ottimisti. Alla Liegi secondo è arrivato Giulio Ciccone, quarto Simone Velasco, sesto Andrea Bagioli. Erano anni che non vedevamo tre corridori italiani nei primi sei in una Liegi-Bastogne-Liegi. Al Giro d'Italia possiamo contare su Antonio Tiberi, l'anno scorso quinto - quest'anno speriamo possa migliorare - e su Ciccone, che ha vinto una tappa al Tour of the Alps ed è arrivato secondo a Liegi. È un corridore che non so se riuscirà a fare classifica, però si metterà in evidenza. Il problema è che non avremo Filippo Ganna, non avremo Jonathan Milan e quindi qualche campione ci manca. Tra i favoriti vedo Primoz Roglic, che ha già vinto il Giro, Richard Carapaz, anche lui vincitore del Giro d'Italia, ci sarà Juan Ayuso, giovane emergente, ci saranno altri corridori come Egan Bernal. Quindi ci sarà un equilibrio, non ci sarà il netto favorito come l'anno scorso. È naturale che il Tour de France abbia un campo di partenti diverso, perché ci saranno Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Pogacar. Ma anche al Giro d'Italia non possiamo lamentarci perché le seconde linee ci saranno tutte".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: