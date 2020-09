Cassani: "Per il Giro d'Italia spero in Vincenzo Nibali"

Sentiamo Davide Cassani

Il Giro d'Italia "autunnale si avvicina e il CT dell'Italia Davide Cassani punta forte sullo Squalo: "Spero in Vincenzo Nibali perché nonostante l'età è ancora un ragazzino, ha ancora voglia e fame di vittoria. Si è allenato molto bene, in queste ultime corse era un buon Nibali ma non ancora al top, ma penso che sia normale: lui deve andare forte da fine settembre in poi. Quindi spero e penso possa essere uno dei grandi favoriti per il Giro" .