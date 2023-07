TOUR DE FRANCE Cassani: "Pogacar e Vingegaard sono uno spot per il ciclismo"

Del Tour de France e della spettacolare sfida tra Pogacar e Vingegaard ha parlato l'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana Davide Cassani che aggiunge: "In una corsa in biciletta non vince chi è più forte ma chi se la gioca meglio" .

Nel video la sua intervista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: